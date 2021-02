Uma mulher de 73 anos, e os dois netos, de dois e cinco anos, foram mordidos por um cão, de raça Bull Terrier, num condomínio na Quinta do Anjo, em Palmela.O ataque ocorreu já perto das 12h00 desta quarta-feira. O cão escapou de casa, sem que o dono se tivesse apercebido, e atacou as três vítimas que passeavam nos arruamentos do condomínio.A mulher e os dois netos foram mordidos nas mãos e transportados para o Hospital de Setúbal.O cão foi apreendido pela GNR e será agora mantido em quarentena.