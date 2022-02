Cão furtado volta a reunir-se com os donos quatro anos depois

Uma zanga, que levou a uma denúncia à GNR de Sintra para a presença de um cão junto de uma família em Almargem do Bispo, levou os militares a verificar que o animal tinha sido furtado há quatro anos aos proprietários, na Agualva. O cão foi recuperado e entregue aos proprietários, com quem se reuniu após quatro anos de separação.

De acordo com a GNR de Sintra, os militares do Núcleo de Proteção Ambiental receberam a denúncia pela linha SOS Ambiente (808 200 520) e foram verificar o que se passava com o animal. Ao fazerem a leitura do chip, apuraram que o cão fora dado como furtado em 2018, existindo uma queixa dos proprietários e uma investigação em curso.

A família com quem estava o cão – que se encontrava saudável e bem nutrido - não foi identificada. A GNR investiga agora as circunstâncias do furto e de como o animal foi parar a Almargem do Bispo.