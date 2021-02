Três pessoas ficaram feridas ao serem mordidas, na via pública, esta segunda-feira, por um cão, em Castelões, Penafiel.



O alerta foi dado às 15h56, por um popular que se apercebeu da situação. As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros de Vila Meã e levadas, com ferimentos considerados ligeiros, para o Hospital de Penafiel.





As causas do ataque ainda estão a ser apuradas.