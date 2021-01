Cão protege menina de 10 anos perdida em Loulé

Uma menina, de 10 anos, que desapareceu quarta-feira à tarde na zona do Espargal, em Loulé, quando foi passear o cão, foi encontrada por um popular, às 23h30, a alguns quilómetros de distância. O animal nunca saiu do lado da criança.Segundo o CM apurou, a criança, de nacionalidade alemã, vive com os pais numa autocaravana. A família tinha chegado poucos dias antes à zona do Espargal. Pelas 17h00, a menina saiu do veículo para dar um passeio com o cão. A criança terá seguido na direção de uma ribeira, mas, como não conhecia a zona, perdeu-se. Os pais, estranhando a demora da filha, deram o alerta pelas 19h00. A GNR e Bombeiros de Loulé iniciaram as buscas, com 18 operacionais e sete veículos.Apesar de desorientada, a menina ter-se-á mantido sempre nos caminhos principais e acabou por ser encontrada quatro horas e meia depois do alerta, junto à EN124. "Estava com frio e assustada", mas não apresentava qualquer ferimento. Foi entregue aos pais.