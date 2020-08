Um cão que tinha caído a uma zona de difícil acesso do rio Selho, junto ao parque de lazer de Selho São Cristóvão, foi esta quinta-feira resgatado pelos Bombeiros de Guimarães. O animal, que tinha escapado para um terreno com mato na quarta-feira, foi entregue ao dono - que tinha pedido a ajuda da corporação.



O alerta foi dado por volta das 11h00 de ontem. A GNR esteve no local e acompanhou de perto toda a operação dos voluntários.

