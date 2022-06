Cão usado para roubar alunos em Gondomar

Um jovem, de 16 anos, foi detido e outros dois identificados pela GNR por roubos junto a uma escola em Gondomar. O grupo ameaçava as vítimas com uma arma branca e com um cão de raça potencialmente perigosa.









As vítimas eram agredidas física e psicologicamente e ameaçadas com uma arma branca. O grupo tinha ainda um cão que servia para atormentar os alunos, que acabavam por dar tudo o que tinham de valor.

Só um dos jovem foi detido por ter sido reconhecido pelas vítimas. Já se encontrava sinalizado pelo Tribunal de Família e Menores. Levado a um juiz, ficou obrigado a apresentações semanais no posto da policia.