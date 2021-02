Um camião que transportava peças de decoração entrou em despiste, bateu no separador central da A29 e ficou tombado na vala da berma, no sentido sul/norte, em Esmoriz, Ovar, às 6h55 desta quarta-feira. Os destroços provocaram mais dois acidentes no mesmo sentido. Mas na faixa oposta, a viga deslocada do separador central originou vários despistes e colisões, que envolveram 14 viaturas, incluindo um pesado. Dois condutores ficaram feridos, um dos quais encarcerado no Volkswagen Polo em que seguia - que ficou desfeito.





CM Nuno Resende, condutor de uma das 17 viaturas envolvidas nesta sequência de acidentes.



“Ia a caminho do talho onde trabalho, vi o camião tombado no sentido oposto, embati na viga do separador central que ocupava parte da via e num outro condutor, mas já havia vários carros parados com danos materiais. Entretanto, estava a tentar colocar-me em segurança e ouvi um estrondo que eram os dois carros que ficaram destruídos já fora da faixa de rodagem”, contou aoNuno Resende, condutor de uma das 17 viaturas envolvidas nesta sequência de acidentes.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros de Espinho e de Esmoriz. Os trabalhos de remoção das viaturas obrigaram ao corte da circulação automóvel - primeiro no sentido norte/sul, durante mais de uma hora, e depois no sentido oposto, durante várias horas, para a difícil operação de retirar o primeiro camião despistado, com recurso a duas gruas. Vários militares da GNR e funcionários da concessionária Ascendi procederam ao desvio do tráfego. A série de acidentes chegou a originar filas com mais de três quilómetros.