Caos na Soflusa: 'Investigação CM' infiltra-se no meio dos passageiros que todos os dias têm de fazer a travessia

No 'Investigação CM' desta quinta-feira revelamos-lhe os vários casos de norte a sul do País onde a população sofre por causa do colapso de serviços do Estado que deviam servir bem a população mas que, por estarem à beira da rutura, transformam a vida de milhares de portugueses num autêntico inferno.



Um desses serviços à beira do colapso é o da Soflusa. O 'Investigação CM' infiltrou-se no meio dos passageiros que todos os dias utilizam os barcos da empresa, que fazem a ligação entre as duas margens do Tejo. As queixas são constantes e o inimaginável aconteceu no último sábado, quando um barco fugiu dos passageiros na sequência dos utentes terem invandido o cais num ato de desespero depois de esperarem horas e horas pelo embarque.

As dificultades que os passageiros da Soflusa enfrentam todos os dias para conseguirem apanhar um barco não têm fim à vista. Há quem se queixe da falta de soluções e opções para se deslocar. O tom de revolta sobe e o caos tem vindo a aumentar rapidamente.



As confusões à porta das estações fluviais é constante, com as autoridades a serem chamadas várias vezes para intervir.



As reclamações multiplicam-se e há quem garanta que as embarcações partem sem estarem completamente cheias. Por outro lado há mesmo quem culpe os mestres dos barcos. A Soflusa justifica falhas por falta de profissionais e barcos.