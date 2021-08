Caos no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa com chegada de turistas

Continua o caos no Aeroporto de Lisboa em pleno mês de agosto, que marca a chegada de muitos turistas aos nosso país. Na madrugada deste domingo, habitualmente o período de chegada do maior número de voos intercontinentais, o tempo de espera para passar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) superou as 2h30.Segundo apurou o, entre as 05h00 e as 07h00 de domingo aterraram em Lisboa 18 voos vindos do espaço não Schengen (fora da Europa comunitária), para além dos habituais voos europeus.Apesar de não existir, de momento, nenhuma greve do SEF, nem todos os postos do Aeroporto de Lisboa estavam ocupados àquela hora. A região de Turismo de Lisboa já lançou um apelo ao Governo para que resolva a questão dos atrasos no aeroporto que prejudicam a oferta turística da capital.