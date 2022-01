O caos no novo ‘Ticão’ está a atrasar processos e a fazer com que não se realizem diligências que já estavam marcadas. Esta sexta-feira, por exemplo, deveria continuar a instrução do processo que tem como arguidos três elementos da Inspeção-Geral de Finanças - os trabalhadores Heitor Agrochão, Carla Borrões e João Melo - que são acusados da prática dos crimes de violação de segredo por funcionário, acesso ilegítimo, difamação agravada e ofensa a organismo público, o que não deverá acontecer.









Carlos Alexandre era o juiz que tinha o processo a seu cargo, mas o ‘vice’ do Conselho Superior da Magistratura (CMS) decidiu que o magistrado já não é o juiz substituto de Ivo Rosa. Foi contra a posição dos próprios magistrados e determinou que os processos passavam para outros juízes. Os magistrados contestaram esta decisão, mas enquanto o CSM não clarifica a sua posição (a reunião será só dia 11), os processos ficam parados.