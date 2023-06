Dois acidentes e um maior movimento devido ao fim-de-semana de calor provocaram esta sexta-feira um autêntico caos nos acessos à Ponte Vasco da Gama, em Lisboa.

As imagens captadas pela CMTV mostram várias filas no Eixo Norte-Sul e no tabuleiro da ponte. O trânsito está praticamente parado e sair de Lisboa pode ser um desafio para os automobilistas.