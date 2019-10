Capacetes Azuis portugueses na República Centro-Africana elogiados pelas Nações Unidas

As Nações Unidas divulgaram, nas plataformas oficiais, um vídeo de mais de 9 minutos elogiando os Capacetes Azuis portugueses na República Centro-Africana. De forma "inédita", incluiu minutos de combates contra grupos armados."É um vídeo invulgar mas muito justo. Os nossos militares têm tido um desempenho extraordinário. A ONU percebeu bem que a nossa força quando é necessário combate com muita coragem, muita competência.O vídeo mostra ainda o profundo relacionamento com a população em geral e sobretudo com os jovens", disse aoo almirante Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.