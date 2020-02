"Capacidade e a aptidão física é fundamental": Novo diretor da PSP quer polícias em boa forma física

Os polícias com ‘barriguinha’ vão desaparecer da PSP. A promessa é do novo diretor nacional, que na tomada de posse anunciou que irá implementar um "processo de capacitação e certificação física dos polícias que desempenhem funções operacionais".Esta é uma das várias medidas anunciadas esta segunda-feira pelo Superintendente-chefe Magina da Silva num discurso virado ‘para dentro’ e que visou claramente motivar os mais de 21 mil homens que vai passar a dirigir."Obviamente a capacidade e a aptidão física dos polícias é fundamental. Um polícia menos capaz fisicamente é um polícia menos apto para cumprir a sua missão. A Polícia lida com situações de conflito e tem de haver mínimos físicos. Vamos introduzir este plano com calma. Tal como na certificação de tiro, que muitos diziam ser impossível, o agente vai a exame todos os anos e, se não cumprir o ‘standard’ mínimo isso tem efeitos imediatos, que é não utilizar a arma", explicou Magina da Silva.O responsável, de 54 anos de idade e 35 ao serviço da PSP, afirmou ainda que pretende apostar na videovigilância, na formação contínua dos polícias, numa maior visibilidade e proximidade dos agentes, na melhoria da imagem institucional e numa melhor relação com os sindicatos do setor.O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu para este ano a entrada de mil novos elementos e anunciou uma nova ‘lei de programação’ que será valida para o período de 2021 a 2025.O novo Diretor Nacional da PSP garante que a instituição vai "defender os bons polícias, que muitas vezes são injustamente atacados na praça pública, quando apenas cumpriram a sua função", ao mesmo tempo que promete "combater todas as formas de extremismo, radicalismo e discriminação".Sobre o caso de Cláudia Simões, que acusa um agente da Amadora de agressões, Magina da Silva manifestou estar ao lado do homem que dirige."No vídeo só vi um polícia a cumprir as suas obrigações. Não vejo nenhuma infração. É uma atuação legítima e legal de um agente da autoridade. O que se passou depois será apurado no âmbito do processo crime", disse Magina da Silva.