Capelas em Braga aguardam obras de um milhão de euros

Confraria prevê a realização de trabalhos nas duas capelas e nos espaços exteriores.

Por Fátima Vilaça | 08:46

As capelas de Santa Maria Madalena e Santa Marta de Leão, ambas na Falperra, em Braga, precisam de mais de um milhão de euros para obras urgentes. A degradação dos templos é bastante visível, mas a Confraria, que já tem o projeto de requalificação em curso, aguarda a abertura de Fundos Comunitários para poder candidatar as obras.



Na capela de Santa Marta do Leão, a Confraria viu-se obrigada a fazer uma intervenção de emergência, já que parte do tecto do altar-mor ameaçava ruir e as fendas nas paredes estavam a tornar-se demasiado evidentes. Os sinais de infiltrações de água das chuvas são também bastante visíveis e já provocaram, inclusive, a destruição de uma escadaria em madeira e danos visíveis em toda a pintura.



Citado pelo ‘Diário do Minho’, Miguel Santos, o presidente da Confraria que gere as Capelas da Falperra, explica que estão previstas duas intervenções distintas. "Uma que inclui todas as obras e outra que só contempla as intervenções mais urgentes. Mas penso que um milhão de euros já permitirá a realização das intervenções que consideramos importantes", referiu o responsável.



A Confraria já tem os projetos de intervenção concluídos e aguarda agora que seja lançado um Aviso de Candidatura aos Fundos da União Europeia.



Os projetos incidem, segundo ainda Miguel Santos, sobre a Capela de Santa Maria Madalena e preveem a requalificação total da Capela de Santa Marta do Leão. Caso o financiamento seja aprovado, os trabalhos vão ainda estender-se ao corredor exterior que liga as duas capelas marianas.