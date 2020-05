Capotamento de camião do lixo em Vizela faz dois feridos

O capotamento de um camião de recolha de resíduos urbanos, esta manhã, em S. paio, Vizela, provocou ferimentos nos dois ocupantes. O condutor ficou encarcerado e foi retirado pelos bombeiros voluntários de Vizela. Ambas as vítimas, com 31 e 36 anos, foram levadas para o Hospital de Guimarães, com ferimentos ligeiros.



O acidente ocorreu às 09h10, na rua das Russas. O camião tombou lateralmente para um terreno agrícola, após ter-se despistado. No local estiveram 15 elementos dos bombeiros de Vizela, apoiados por cinco viaturas e ainda por uma equipa médica do INEM. A GNR também esteve no local.