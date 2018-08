Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capotamento de carro após despiste na 2.ª Circular em Lisboa

Trânsito foi temporariamente cortado.

16:35

Um carro despistou-se e capotou esta sexta-feira à tarde em Lisboa, no acesso à 2.ª circular, perto do Estádio da Luz.



O trânsito foi cortado temporariamente.



Não há registo de feridos.



A PSP vai tomar conta do caso para ficar a conhecer as circustâncias do acidente.