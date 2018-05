Capotamento de trator mata homem em S. João da Pesqueira

O alerta foi dado às 09h27 desta terça-feira.

Por Lusa | 15.05.18

Um homem morreu em Trevões, no concelho de S. João da Pesqueira, na sequência do capotamento de um trator agrícola, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.



"Tratou-se de um despiste, seguido de capotamento do trator, num terreno agrícola", explicou a mesma fonte, acrescentando que o alerta foi dado às 09h27.



Ao local deslocaram-se quatro viaturas, do Instituto Nacional de Emergência Médica e dos bombeiros.