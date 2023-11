Capotamento na A5 causa quatro feridos. Uma criança entre as vítimas

Quatro pessoas escaparam com ferimentos, uma delas em estado grave, a um violenta colisão entre dois carros na A5, na manhã desta segunda-feira.



Ao que o CM apurou, um dos veículos envolvidos no acidente capotou e o outro foi projetado para fora da via.





Das vítimas do acidente, três ficaram encarceradas no veículo que foi projetado, incluindo uma criança que sofreu ferimentos ligeiros. As outras duas pessoas presentes no veículo são a mãe, que sofreu ferimentos ligeiros, e a avó da criança, que ficou em estado grave. O condutor da outra viatura sofreu ferimentos ligeiros.O acidente ocorreu pelas 9h55, no sentido Lisboa-Cascais, junto à saída para Bicesse.O alerta inicial levou à mobilização de 26 operacionais para o local, entre bombeiros de Carcavelos, da Parede, do Estoril, INEM e GNR, devido à violência acidente.Foi ainda acionado o veículo de desencarceramento dos bombeiros de Carcavelos.