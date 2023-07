Capotamento na CRIL provoca caos no trânsito

Uma mulher escapou com ferimentos ligeiros de um aparatoso despiste, esta terça-feira, na CRIL, no sentido Sacavém-Algés, que complicou a circulação no trânsito.O acidente ocorreu na sequência de um alegado toque entre uma viatura ligeira e um camião. O veículo colidiu com o rail do lado esquerdo da estrada, subindo o separador central e acabando por embater num poste provocando o capotamento da viatura. A vítima foi levada para o hospital.Ao que oapurou o trânsito faz-se apenas pela faixa mais à direita desde as 08h00. A PSP investiga as causas do acidente.