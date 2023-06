Um capotamento de um carro na Ponte 25 de Abril levou ao condicionamento do trânsito, esta quinta-feira, no sentido Almada-Lisboa.A circulação faz-se pela via central. No sentido oposto, a via da esquerda está obstruída com uma ambulância.O alerta foi dado às 8h10 para os Bombeiros Voluntários de Almada. No local estão 12 operacionais.Em atualização