Capturado em Aveiro homem que estava evadido da prisão há meio ano

Agentes apuraram ainda que o veículo que o suspeito conduzia tinha sido roubado.

16:52

A PSP de Aveiro deteve esta sexta-feira de madrugada, pelas 03h40, um homem de 25 anos que se encontrava evadido do Estabelecimento Prisional de Leiria há cerca de meio ano, informou aquela força policial.



Em comunicado, a PSP esclareceu que o indivíduo estava a conduzir um veículo e terá desobedecido a uma ordem de paragem, durante uma operação de fiscalização junto à rotunda da avenida da Universidade com a avenida Artur Ravara.



O suspeito acabaria por ser intercetado por agentes da PSP na rua do Carril, depois de ter abandonado o veículo, quando seguia a pé com a esposa e uma filha, de oito anos, ambas residentes na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo.



No decorrer das diligências policiais veio a apurar-se que o suspeito se encontrava evadido do Estabelecimento Prisional de Leiria, há cerca de meio ano, existindo um mandado de detenção pendente sobre o mesmo para continuação de cumprimento de pena.



Os agentes apuraram ainda que o veículo que o suspeito conduzia tinha sido roubado, sob ameaça de arma de fogo, em Coimbra, há cerca de um mês.



O veículo foi apreendido e o detido recolheu aos quartos de detenção desta polícia.