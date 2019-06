Capturado na Alemanha após esfaquear ex-mulher grávida em Olhão

O homem que, a 5 de abril, esfaqueou a ex-mulher, grávida, em Olhão, atacando ainda o cunhado e a sogra, foi agora detido, anunciou esta sexta-feira a PJ. Foi capturado na Alemanha, para onde tinha fugido após o crime.Conforme onoticiou na altura, o homem, marroquino, de 32 anos, atacou a ex-mulher, de 30, na casa onde ela vivia com a família e quando estava grávida de 5 meses de uma nova relação, devido a ciúmes.Tentou atingir a barriga da mulher, mas esta defendeu-se e acertou num braço. Quando a mãe da vítima e os dois irmãos surgiram para a ajudar, o agressor atingiu um dos antigos cunhados, de 15 anos, num lábio, com a faca, e causou ainda ferimentos à sogra, de 52, antes de fugir."No final havia sangue por todo o lado", contou a mãe da mulher grávida ao, referindo que o agressor já tinha feito diversas ameaças à filha depois de saber que esta tinha um novo relacionamento.Esta sexta-feira, a Diretoria do Sul da PJ informou que o suspeito foi identificado e detido "através de colaboração internacional da congénere alemã e em cumprimento de mandado de detenção europeu".É suspeito "de três crimes de homicídio na forma tentada e um crime de violência doméstica", adiantou a Judiciária."A investigação desenvolvida permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios", diz ainda a PJ, acrescentando que o detido já foi extraditado para Portugal, onde será agora presente a um juiz para aplicação de medidas de coação.Segundo a Polícia Judiciária, o homem provocou "lesões graves que representaram um perigo concreto para a vida das vítimas, não fosse a rápida assistência médica prestada".O detido tinha uma filha em comum com a ex-mulher e por isso visitava frequentemente a casa para ver a menina. A atitude mudou quando soube que a mulher tinha um novo relacionamento.