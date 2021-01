Capturado violador em fuga da cadeia de Bragança

O Comando Distrital da PSP de Bragança informa que, após a notícia a 14 de Janeiro da fuga de um recluso de 28 anos do Estabelecimento Prisional de Bragança, condenado a uma pena de 13 anos pelo crime de violação agravada, desde logo encetou diligências de inteligência policial e de investigação criminal, as quais resultaram hoje, cerca das 15h30, numa operação policial para interceção e detenção do indivíduo evadido, o qual se encontrava recôndito num edifício devoluto desta cidade.

O recluso será entregue sob custódia aos Serviços Prisionais para cumprimento da pena a que foi condenado, com conhecimento à autoridade judiciária competente para os efeitos tidos por convenientes.