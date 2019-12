Capturas de peixe disparam nos primeiros nove meses do ano

A quantidade de peixe desembarcada pelos pescadores nas lotas algarvias disparou cerca de 47% durante os primeiros nove meses deste ano, em comparação com idêntico período do ano passado.Segundo dados da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, este ano foram transacionadas 14,7 mil toneladas de peixe, o que representa mais 4,7 mil toneladas do que em período homólogo de 2018.O aumento de quantidade verificou-se em todas as lotas da região, com destaque para as de Portimão (mais 90,7%), Tavira (42,4%) e Olhão (36,6%).O preço médio do peixe cifrou-se em 3,11 euros por quilo, o que significa menos 53 cêntimos do que em 2018.