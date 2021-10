O assaltante que terça-feira à tarde, disfarçado de estafeta de um serviço de entregas, deu um golpe milionário numa loja de relógios de luxo, quase foi apanhado por um vigilante do centro comercial Colombo, Lisboa.Quando o ladrão - que tinha um cúmplice numa moto no exterior - se dirigia em passo normal, para não levantar suspeitas, a caminho da loja Boutique dos Relógios Plus, foi abordado pelo vigilante, que lhe disse ser proibido andar no Colombo com o capacete integral de moto na cabeça.