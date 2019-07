Caravelas avistadas em praias de Aljezur e Faro

As praias de Aljezur e de Faro estão entre aquelas onde foram avistadas caravelas-portuguesas nas últimas semanas.Os dados são do GelAvista, que regista avistamentos de organismos gelatinosos, para o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).Em comunicado, este instituto esclarece que se trata de um fenómeno, de crescimento rápido natural e sazonal das espécies, que ocorre anualmente, motivado por condições oceanográficas e ambientais favoráveis à sua reprodução.O IPMA recomenda que se evite o contacto com estes organismos gelatinosos.