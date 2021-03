Um golfinho foi encontrado, já cadáver, esta manhã de segunda-feira, na praia do Pau da Manobra, em Silvalde, Espinho.O animal vai ser removido pelo Centro de Recolha de Animais Marinhos do Norte. A instituição vai realizar uma necrópsia para investigar as causas da morte do cetáceo.A Polícia Marítima do Porto esteve no local.