Cargueiro afunda com quatro mil carros de luxo ao largo dos Açores

O navio ‘Felicity Ace’ afundou esta terça-feira ao largo dos Açores com quase quatro mil carros novos no interior.A embarcação estava a ser rebocada na sequência do incêndio que deflagrou a 16 de fevereiro, mas começou a adornar e agora jaz a mais de três mil metros de profundidade, a cerca de 30 quilómetros do limite Sul da Zona Económica Exclusiva, a mais de 200 milhas a sul dos Açores.No interior estão mais de 1100 Porsches, 189 Bentleys, perto de 100 Lamborghinis e milhares de Audis e Volkswagens. Os prejuízos ascendem a 400 milhões de euros.