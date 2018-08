Cargueiro envia sinal de emergência da Índia para Portugal

Autoridades marítimas indianas que vão assumir a coordenação do auxílio.

Por Lusa | 12:45

O cargueiro "Industrial Challenge", registado na Madeira, que navegava ao largo de Cochim, Índia, enviou um sinal de emergência para o Centro de Busca e Salvamento Marítimo em Lisboa, disse à Lusa fonte deste organismo.

Segundo a mesma fonte, o sinal de emergência foi recebido às 12h00 de Lisboa, desconhecendo-se ainda que tipo de emergência enfrenta aquele cargueiro.

Foram acionados os mecanismos previstos e o caso transmitido às autoridades marítimas indianas que irão assumir a coordenação do auxílio, acrescentou.



Falso alarme

O cargueiro de pavilhão português "Industrial Challenge", ao largo de Cochim, Índia, informou o Centro de Busca e Salvamento que o sinal de emergência captado em Lisboa foi um "falso alarme", disse à agência Lusa fonte daquele centro.



"Já conseguimos falar com a tripulação do cargueiro e tratou-se de um falso alarme. Estão a averiguar o sucedido", disse a mesma fonte, a propósito do sinal de emergência enviado pelo cargueiro, via satélite, e recebido cerca das 12h00 em Lisboa, pelo Centro de Salvamento.



O cargueiro "Industrial Challenge" está registado na Madeira e navega sem problemas ao largo de Cochim, Índia.



O sinal de emergência recebido em Lisboa levou a um pedido de auxílio às autoridades marítimas indianas.