Cargueiro fundeado ao largo da costa da Figueira da Foz com leme avariado

A Administração do Porto da Figueira da Foz (APFF) auxiliou este domingo um navio cargueiro com uma avaria no leme à saída da barra da Figueira da Foz, rebocando-o para reparação ao largo da costa.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), enviado a agência Lusa, o alerta foi dado cerca das 08h30 depois de o cargueiro, cujo pavilhão e nome que não são identificados, ter alertado para a avaria ao sair da barra da Figueira da Foz.

"Na sequência de uma troca de comunicações rádio, pelas 08h30, entre um navio cargueiro e um piloto da APFF a dar conta de uma eventual avaria, o piquete do Comando Local da Polícia Marítima de Figueira da Foz alertou de imediato o Capitão do Porto da Figueira da Foz que, através do agente de navegação do navio e dos pilotos da APFF, apurou tratar-se de uma avaria no leme", lê-se no comunicado

"Sob a coordenação do Capitão do Porto da Figueira da Foz e com a colaboração dos pilotos da APFF, o navio foi afastado do local onde se encontrava e fundeou numa zona segura, a cerca de 2,5 milhas náuticas (cerca de 4,6 quilómetros) a oeste da entrada da barra da Figueira da Foz", acrescenta-se.

Em curso, prossegue-se, estão "diligências" para "acompanhar, avaliar e solucionar" a avaria.