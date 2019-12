Carimbo de escola em Sintra financiou terrorismo

Um carimbo da Escola Secundária Stuart Carvalhais, em Massamá, Sintra, permitiu a um grupo de terroristas portugueses financiar a compra de armamento e outro equipamento para suportar a atividade da célula do Daesh.Segundo o ‘Expresso’, a informação surge num relatório da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ. De acordo com o documento, foi Edgar Costa, um dos 8 portugueses acusados pelo Ministério Público de terrorismo, quem roubou o carimbo há vários anos.O mesmo foi depois usado para forjar certificados de habilitações, que os membros da célula portuguesa instalada no bairro de Leyton, em Londres, enviaram por email a várias universidade britânicas. Com esta burla conseguiram subsídios destinados a estudantes estrangeiros, usando depois o dinheiro para o terrorismo.Um outro relatório da PJ alerta para a atividade das mulheres portuguesas dos terroristas, que poderão, já em liberdade, continuar a manter o estilo de vida do Islão fundamentalista.