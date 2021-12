É uma decisão que põe juízes contra juízes. Vai contra os magistrados dos tribunais central e de instrução criminal, ignora o entendimento do juiz-presidente da Comarca de Lisboa e vai em sentido contrário do legislado pela AR. Foi tomada por José Lameiras, vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, e, tal como o CM tinha noticiado em primeira mão, afasta Carlos Alexandre do processo EDP.