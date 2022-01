Carlos Costa Pina renuncia a cargos na administração da Galp

Carlos Costa Pina, acusado no processo das Parcerias Público-Privadas (PPP), renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Galp, segundo um comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A renúncia tem efeitos a partir do dia de hoje, 5 de janeiro, refere a mesma informação ao mercado, que indica que Carlos Costa Pina é atualmente o COO Corporate e membro do Conselho de Administração da Galp desde 2012.

Em comunicado, a Galp refere que desde a sua chegada à administração da Galp, em 2012, o gestor liderou "várias divisões corporativas, bem como a inovação, biocombustíveis, novas energias e negócios de infraestrutura", e adianta que as responsabilidades executivas de Carlos Costa Pina "serão assumidas pelos demais membros da Comissão Executiva".