Carlos Moedas manifesta "profunda tristeza" pelo ataque a Centro Ismaelita em Lisboa

no Centro Ismaelita na Avenida Lusíada, em Lisboa. Um professor do Centro Ismaelita também foi esfaqueado no pescoço. O agressor foi atingido a tiro pela PSP e está neste momento no Hospital de São José a ser alvo de uma operação.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, manifestou esta terça-feira "profunda tristeza com a notícia do crime hediondo no seio da comunidade ismaelita" que vitimou duas pessoas, no Centro Ismaelita, em Lisboa."Apresento os meus sentimentos às famílias e a esta nossa comunidade tão importante para a cidade", pode ler-se na nota de pesar divulgada às redações.Um homem, de nacionalidade afegã, matou à facada duas mulheres, de 20 e 40 anos aproximadamente,