"Carlos Paredes" dá nome ao novo avião A320neo da TAP

A companhia aérea portuguesa TAP homenageou Carlos Paredes, o músico que levou a guitarra portuguesa ao mundo, dando o nome do artista ao seu novo avião Airbus A320neo.



De acordo com um comunicado da Companhia, "o novo Airbus A320neo, com a matrícula CS-TVD, foi batizado, esta terça-feira, com o nome do compositor e guitarrista português".





"O batismo do avião, que integra a frota do Médio Curso da Companhia, realizou-se num dos hangares da TAP", refere ainda o documento enviado às redações.A atribuição do nome do músico a um dos aviões da TAP surge no mesmo dia em que se assinalam 15 anos da sua morte. Além do batismo foi também celebrado "o percurso profissional e pessoal do artista".Na cerimónia estiverem presentes familiares a amigos do músico, assim como outros convidados, trabalhadores da TAP, o Chairman e o CEO da Companhia. Luísa Amaro, viúva do guitarrista, fez uma "atuação especial".O comunicado enviado à Comunicação Social dá ainda conta de que "a relação de Carlos Paredes com a TAP é antiga. No ano de 1990, no âmbito das comemorações do 45.º aniversário da companhia, o guitarrista dedicou mesmo o álbum "Asas sobre o Mundo" à TAP.Desse álbum fizeram parte duas músicas dedicadas exclusivamente à TAP, "Asas sobre o Mundo" e "Asas da Saudade".

O primeiro voo do avião "Carlos Paredes" vai realizar-se esta quarta-feira. O voo TP1272 tem origem em Lisboa e parte em direção a Viena de Áustria.

"Carlos Paredes, apelidado de 'mestre da guitarra portuguesa' deu uma contribuição importante para a cultura portuguesa. O compositor e guitarrista realizou recitais em vários países e criou composições musicais para o cinema, o teatro e o ballet", termina o comunicado da TAP.