Carlos Santos Silva em tribunal para terceiro dia de interrogatório

Processo Marquês.





Recorde que Carlos Santos Silva começou esta quarta-feira a ser interrogado na fase de instrução da Operação Marquês, na qual é arguido juntamente com o seu amigo e ex-primeiro-ministro José Sócrates de quem, segundo o Ministério Público (MP) é "testa de ferro".

Carlos Santos Silva já chegou ao tribunal para ser ouvido no último dia de interrogatório doO empresário chegou ao Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, sorridente e não prestou declarações aos jornalistas.É esperado que o Procurador e o juiz confrontem o empresário com os pagamentos que fez a mulheres com quem José Sócrates tinha relações, bem como viagens que pagou ao amigo.Na quinta-feira Santos Silva revelou que tinha dois cofres na sua habitação onde guardava milhões de euros.Em atualização