Carlos Santos Silva ouvido por Ivo Rosa a 27 de novembro

Carlos Santos Silva, um dos arguidos da Operação Marquês, vai ser interrogado pelo juiz Ivo Rosa a 27 de novembro. O CM sabe que o debate instrutório terá início dois meses mais tarde, a 27 de janeiro do próximo ano.



Num despacho do juiz de instrução, a que o CM e CMTV teve acesso, é revelado ainda que a antiga ministra da educação, Maria Lurdes Rodrigues, e o antigo ministro Mário Lino são duas das tesmunhas de Sócrates que serão ouvidas no Tribunal Central de Instrução Criminal.



