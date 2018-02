Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carne de vacas da serra atrai milhares a Arcos de Valdevez

Bovinos de raça cachena povoam os pastos das terras altas da Peneda e do Soajo.

Por Secundino Cunha | 25.02.18

O primeiro fim de semana de março é um hino à tradição gastronómica na vila de Arcos de Valdevez. O prato tradicional, a carne de vaca cachena com arroz de feijão tarrestre, é servido aos apreciadores, assim como as diversas iguarias que compõem o cardápio deste concelho que vai num salto da ribeira à serra.

Os bovinos de raça cachena são os que povoam os férteis pastos das terras altas da Peneda e do Soajo, picos integrantes do Parque Nacional da Peneda-Gerês, e o sabor da sua carne é o que advém de uma alimentação à base de erva fresca e cereais.



Este é o principal segredo deste prato típico que os restaurantes de Arcos de Valdevez servem ao longo de todo o ano, mas de uma forma especial nos dias 3 e 4 de março, altura em que se assinala o fim de semana gastronómico.



Mas nem só da carne suculenta e do peculiar feijão tarrestre viva a gastronomia deste município. No primeiro fim de semana do mês que vem, os comensais poderão provar a broa de milho, a laranja de Ermelo, os charutos de ovos, o bolo de mel e o bolo de discos, bem como os excelentes vinhos verdes da região.

Arcos de Valdevez é um concelho ligado à origem da nacionalidade portuguesa, tendo ocorrido ali o chamado 'Recontro do Vez', em que terá participado o próprio D. Afonso Henriques.



Para além disso, este concelho integra também as chamadas terras de Cister, ou seja, o conjunto de municípios escolhidos pelos 'monges brancos' para instalar os seus conventos. É daí que vem a laranja de Ermelo, espécie plantada pelos seguidores de S. Bernardo.