O Tribunal de Santarém condenou a nove anos de prisão um carpinteiro, de 48 anos, que disparou a matar sobre um amigo ex-recluso, de 43 anos, depois de ter tido um relacionamento amoroso com a namorada dele enquanto este cumpria pena.









O crime ocorreu a 1 de janeiro deste ano, na Associação Cultural e Recreativa da Serra, Tomar, quando o arguido disparou um tiro à queima-roupa no peito da vítima, escondeu a arma num tronco de oliveira e fugiu. No julgamento, garantiu ter agido em legítima defesa, dizendo que estava a ser ameaçado e perseguido pelo ex-recluso pelo envolvimento com a sua companheira, que transportou várias vezes à cadeia para o visitar, entre agosto de 2021 e fevereiro do ano seguinte.

O coletivo de juízes não acreditou no arguido e deu como provado que se dirigiu em tom provocador à vítima, na manhã do crime, munido de uma arma ilegal que tinha ido buscar ao carro poucos minutos antes do disparo.





O tribunal deu como provado que o arguido agiu com a consciência de que podia matar o rival, pelo que o considerou culpado de homicídio qualificado na forma tentada. Foi ainda condenado pelos crimes de detenção de arma proibida e ameaça agravada, tendo o coletivo decidido fixar uma pena única de nove anos. Terá ainda de indemnizar a vítima em 2750 euros.