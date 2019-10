Carpinteiro que esfaqueou primo fica em liberdade

O interrogatório ao alegado homicida, no Tribunal de Santarém, ocorreu quatro meses após o crime e o juiz de instrução optou por deixar o arguido, de 33 anos, em liberdade, apenas sujeito a apresentações trissemanais no posto policial da aera de residência, como medida de coação.

Está em causa um crime de homicídio qualificado na forma tentada, de que foi vitima um homem de 28 anos, atingido com gravidade na zona esquerda do tórax com uma faca de grandes dimensões. Sofreu perfuração da pleura e fraturou uma costela, esteve hospitalizado e em risco de vida.

O crime ocorreu em junho, em Minde, concelho de Alcanena, na via pública e na sequência de uma discussão entre a vítima e o agressor, que são primos. Em causa estarão quezílias antigas entre familiares.

O agressor, que é carpinteiro, terá contado com a ajuda de um irmão, que o ajudou a esconder a faca usada para golpear a vítima e que constitui a arma do crime. A investigação, a cargo da Polícia Judiciária de Leiria, ainda decorre, podendo haver novas detenções.