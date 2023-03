Carrinha pega fogo na A1 após embate com camião

Dois ocupantes de uma carrinha escaparam com vida a um violento embate seguido de incêndio na A1, na zona de Santa Iria da Azóia, Loures, na tarde desta quarta-feira. O aparatoso acidente ocorreu pelas 17h15, no sentido Norte-Sul, e já levou à mobilização de 20 operacionais dos bombeiros e GNR.



De acordo com o CDOS de Lisboa, as duas vítimas foram classificadas como feridos ligeiros, mas deverão ser ainda transportados ao hospital. A circulação na zona está muito condicionada devido à operações de socorro e limpeza de via.