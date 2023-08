“Carrinha apareceu do nada e levou tudo à frente”: Bebé de dois anos projetado para o chão na Festa de Sobreira

Um bebé, de 2 anos, escapou este sábado ileso após ter sido projetado pela carrinha desgovernada que entrou no recinto onde decorria a Festa de Sobreira, Arganil, e causou 3 feridos graves e 5 ligeiros. "A viatura apanhou uma roda do carrinho onde estava o menino, que foi cuspido para o chão", conta um morador.Quem estava no local diz ter vivido momentos de aflição: "A carrinha apareceu do nada, sem ninguém ao volante, e levou tudo à frente. Só tive tempo de dar um salto para o lado. Foi o pânico geral, com pessoas a gritar. Parecia um filme de terror."Os habitantes estranham o que se passou com a viatura, que estaria estacionada no topo da rampa de acesso ao recinto. "O dono estava no baile há mais de uma hora, a jogar matraquilhos, e tinha as chaves", referem os habitantes. Na rampa inclinada, o veículo, destravado, ganhou velocidade e "apanhou alguns pelas costas, tendo quatro ficado debaixo da viatura". A festa, que começou sexta-feira e terminava hoje, foi cancelada, mantendo-se apenas a missa. No socorro estiveram os bombeiros de Arganil, Penacova e Vila Nova de Poiares.