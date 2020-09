Carrinha com biqueirão pescado durante a madrugada apanhado a fugir à lota

Uma carrinha de uma empresa espanhola, que estava a sair do Porto de Pesca de Quarteira com cerca de duas toneladas de biqueirão apanhado durante a madrugada, foi fiscalizada pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, do subdestacamento de Olhão.



Os militares acabaram por detetar que um total de 880 quilos do pescado não tinha sido contabilizado na lota, estando assim a tentar fugir aos impostos e à contabilização para as quotas de pesca nacionais.

"A carrinha transportava cerca de duas toneladas de biqueirão. Parte estava legal, mas 880 quilos não tinham qualquer tipo de documentação", explica ao CM o tenente David Toste, revelando ainda que, pelo pescado fresco não ter sido sujeito ao regime obrigatório de primeira venda em lota, incorre numa contraordenação que pode ascender aos 45 mil euros.



Esta fuga à lota evita o pagamento de impostos sobre o pescado, que também fica fora das contas das quotas de pesca. Segundo esta UCC de Olhão, os 800 quilos de biqueirão têm um valor de cerca de três mil euros. Uma vez que o pescado se encontrava em perfeito estado sanitário, foi vendido em lota.



PORMENORES

Apreensão de sardinha

A última apreensão de destaque da Unidade de Controlo Costeiro do Algarve foi em meados de agosto, em Portimão. Foram apreendidos 888 quilos de sardinha, no valor de 5300 euros, depois da embarcação de pesca ter ultrapassado o total admissível de capturas. Um homem de 49 anos foi identificado.



Plantação de canábis

Apesar da UCC atuar maioritariamente no mar, também em agosto, foi feita uma apreensão de 58 plantas de canábis que foram encontradas num terreno ermo em Aljezur.