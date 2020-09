Carrinha com fugitivos do tribunal do Porto avaria na A3

Na carrinha seguiam Emanuel Santos, um dos gémeos, o sobrinho Hugo Saraiva e Daniel, um outro arguido. Estão todos a ser julgados na Trofa por roubos, entre outros crimes.



A carrinha celular que transportava dois dos três fugitivos do Tribunal de Instrução Criminal do Porto e um outro recluso avariou esta terça-feira de manhã na A3, perto da saída para Santo Tirso.Na carrinha seguiam Emanuel Santos, um dos gémeos, o sobrinho Hugo Saraiva e Daniel, um outro arguido. Estão todos a ser julgados na Trofa por roubos, entre outros crimes.

Os arguidos - que estão presos em Custoias - tiveram de ser transferidos na autoestrada para uma outra carrinha que já estava no Fórum XXI, na Trofa, onde o processo decorre. São no total oito arguidos. A fuga do TIC ocorreu em 2018.