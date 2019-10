Carrinha consumida pelas chamas na Segunda Circular perto do Estádio de Alvalade

Uma carrinha ficou consumida pelas chamas durante a tarde desta sexta-feira, na Segunda Circular, perto do Estádio José Alvalade, no Campo Grande, em Lisboa.O incêndio está a condicionar o trânsito no sentido Norte - Sul, junto às bombas de combustível da Repsol.Segundo o que oconseguiu apurar, não há feridos a registar.Em atualização