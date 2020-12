Carrinha de nove lugares apanhada a transportar 14 trabalhadores agrícolas em Loulé

Uma carrinha com 14 ocupantes foi detetada esta sexta-feira de manhã a circular na EN 125, na rotunda de Quarteira, em Loulé.

Foi apanhada numa fiscalização da Ação Fiscal da GNR, direcionada para veículos de mercadorias, que contou com o apoio do Destacamento de Trânsito de Faro.

Segundo o CM apurou, os militares instauraram uma dezena de autos de contraordenação por excesso de lotação.

Os ocupantes da carrinha, de marca Ford Transit, na sua maioria estrangeiros, estavam a ser transportados para uma exploração agrícola da zona.

Após terem sido autuados, os indivíduos seguiram a pé para o local de trabalho.

A GNR fiscalizou, no Algarve, entre as 07h30 e as 11h00 desta quinta-feira, em três operações semelhantes, várias centenas de condutores.