Oito pessoas ficaram feridas, quatro das quais com gravidade, após terem sido atropeladas no recinto onde decorria a festa de sobreira, Arganil. Uma carrinha desgovernada entrou esta madrugada no recinto e atingiu as vítimas.A carrinha ter-se-á destravado, desceu uma rampa e abalroou as vítimas.Na festa estavam cerca de 60 pessoas.