Uma carrinha foi encontrada, ao início desta manhã de sexta-feira, acidentada e abandonada, em cima do passeio, em Anta, Espinho.Não há registo, ainda, de feridos.O alerta foi dado, por um empresário, para a PSP de Espinho, que se apercebeu do acidente, junto ao seu estabelecimento comercial, na rua da Igreja.A autoridade investiga as circunstâncias do despiste da viatura.