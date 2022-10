Carrinha perde pneus que galgam desgovernados até bomba de gasolina no IC19

Uma carrinha perdeu os dois pneus da frente, em pleno IC19, no sentido Sintra-Lisboa, e um deles percorreu solitário perto de um quilómetro e meio na via rápida até entrar desgovernado num posto de combustíveis e danificar pelo menos três carros e duas bombas.

A situação foi toda filmada – o CM teve esta segunda-feira acesso ao vídeo - a partir de um camião que reduziu a velocidade para evitar acidentes e ainda buzinou para tentar alertar os clientes do posto de combustíveis.

O insólito aconteceu na zona do Cacém e, de acordo com a PSP, teve lugar no dia 22 de setembro. De acordo com a Polícia, registaram-se apenas danos meteriais.