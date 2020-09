Uma carrinha da cadeia de Custoias que transportava seis reclusos da prisão de Chaves com Covid-19, esteve parada 90 minutos na berma da A7, perto de Fafe, devido a uma avaria. A cadeia de Chaves está de portas fechadas, com 12 casos da doença, incluindo a diretora.Na quarta-feira, seis presos infetados foram transferidos para Custoias. Duas viaturas deslocaram-se a Chaves e uma delas avariou no regresso. Jorge Alves, do Sindicato da Guarda Prisional, disse aoque “foram precisos 90 minutos de espera para a chegada de outra carrinha”.